Czas Dusana Vlahovicia w Juventusie zdaje się policzony. Serb szuka dla siebie najlepszej opcji, a do wyścigu o jego podpis dołączyło Paris Saint-Germain, zaś Manchester United do niego powrócił.

PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Dusan Vlahović poszuka latem odejścia z Juventusu

Stara Dama jest skłonna sprzedać Serba za 80 milionów euro

Do długiej listy zainteresowanych napastnikiem powrócił Manchester United i dołączyło Paris Saint-Germain

PSG i Manchester United dołączają do walki o Vlahovicia

Wiele wskazuje na to, że przygoda Dusana Vlahovicia z Juventusem zakończy się na półtora roku. Z jednej strony Serb nie wyobraża sobie nie występować w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. To, w połączeniu z nie najlepszą chemią łączącą go z Massimiliano Allegrim oznacza, że 23-latek sam zamierza poszukać sobie nowego pracodawcy. Z kolei Stara Dama nie zamierza zanadto stawać podopiecznemu na drodze. Klubem targają problemy finansowe, a napastnik nie spełnia oczekiwań. Ostatniego gola w jakichkolwiek rozgrywkach strzelił w połowie lutego, gdy pokonał bramkarza Nantes. Rekordowi mistrzowie Włoch stawiają jednak warunek – nie pozwolą odejść piłkarzowi za mniej, niż 80 milionów euro.

Vlahović nie musi obawiać się braku zainteresowania. W ostatnich tygodniach pojawiła się plejada gwiazdorskich klubów, które mają go na celowniku. Wymieniano w tym kontekście Real Madryt, Bayern Monachium czy Liverpool. Wspominano również o Manchesterze United.

W ostatnim czasie odnowiło się jednak zainteresowanie Czerwonych Diabłów Harrym Kane’em. Anglik zdaje się jednak zbyt dużą inwestycją dla klubu z Old Trafford, który w dodatku obawia się trudnych negocjacji z Danielem Levym. Dlatego też zwrócili się w kierunku młodszych snajperów – Victora Osimhena i właśnie Vlahovicia. Do tego Serba sprowadzić chciałoby także Paris Saint-Germain, szykujące się do przetasowań w składzie. Jak dotąd Francuzi są jednak skłonni zapłacić zaledwie 60 milionów euro. Taka kwota nie usatysfakcjonuje Starej Damy.

Vlahović rozegrał w tym sezonie 26 spotkań dla Juventusu na wszystkich frontach. Zanotował w nich dziesięć bramek i cztery asysty.

Zobacz też: Młody Polak robi postępy w Romie. Legia szykuje się na zastrzyk gotówki.

Freiburg Juventus FC 3.10 3.30 2.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2023 15:20 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin