Vlahović kuszony przez Saudyjczyków. Czy Serb zmieni zdanie?

Dusan Vlahović i Randal Kolo Muani to dwie przeciwstawne historie w Juventusie. Francuz szybko podbił Turyn, a klub już rozważa jego wykup z PSG. Serb natomiast stracił miejsce w składzie i latem może odejść, gdyż rozmowy o nowym kontrakcie utknęły w martwym punkcie.

Vlahović może szukać nowego klubu

Dusan Vlahović ma kontrakt ważny do czerwca 2026 roku, ale jego przyszłość w Juventusie stoi pod znakiem zapytania. Klub nie chce dopuścić do sytuacji, w której serbski napastnik odszedłby za darmo, dlatego już latem może trafić na listę transferową. Bianconeri są gotowi sprzedać go za około 40 milionów euro, a kluczowym celem jest uwolnienie się od jego wysokiej pensji, która w sezonie 2025/26 miałaby wynieść aż 12 milionów euro netto.

Już zimą Juventus rozważał rozstanie z Vlahoviciem. Jak ujawnił Romeo Agresti, pojawiły się dwie poważne opcje – jedna z Francji, druga z Arabii Saudyjskiej.

Według doniesień, Paris Saint-Germain analizowało możliwość wymiany Vlahovicia na Randala Kolo Muaniego. Pomysł ten wyszedł głównie od agentów i pośredników, którzy chcieli rozwiązać dwa transferowe problemy jednym ruchem. Ostatecznie Francuz trafił do Juventusu na zasadzie wypożyczenia, a Serb pozostał w klubie.

Zainteresowanie Vlahoviciem wykazywał również Al-Nassr, który zimą szukał napastnika o międzynarodowej renomie. Saudyjski klub badał możliwość transferu, ale sam zawodnik nie był zainteresowany przenosinami poza Europę. Juventus był skłonny wysłuchać oferty, jednak tylko w przypadku atrakcyjnej finansowo propozycji.

Latem temat odejścia Vlahovicia wróci na pierwszy plan. Juventus nie chce tracić czasu na przeciągające się negocjacje i zamierza wykorzystać najbliższe okno transferowe, aby znaleźć rozwiązanie korzystne zarówno dla klubu, jak i dla samego zawodnika.