Vinicius opuści Real Madryt? Angielski gigant wkracza do gry

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior na radarze gigantów

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Viniciusa Juniora. Brazylijczyk przegrał walkę o Złotą Piłkę z Rodrim, a wcześniej musiał wraz z Realem Madryt uznać wyższość FC Barcelony w El Clasico. W mediach pojawia się coraz więcej spekulacji o złym samopoczuciu gwiazdora.

Według informacji serwisu Relevo cała sytuacja wywołała poruszenie w szeregach kilku klubów. Przede wszystkim o transferze Viniciusa Juniora marzy Arabia Saudyjska, która widzi w piłkarzu ambasadora mundialu w 2034 roku. Ponoć Brazylijczyk miałby zarobić miliard euro w ciągu pięciu sezonów w Saudi Pro League. Oprócz tego na pokaźną opłatę transferową mógłby liczyć Real Madryt.

Zainteresowanie transferem wykazują również europejscy giganci. Pierwszym z nich jest PSG, które planuje zemstę na Królewskich po utracie Kyliana Mbappe. Drugi to Manchester United, czyli klub liczący na powrót do ścisłej czołówki. Na Old Trafford Vinicius mógłby stać się pierwszoplanową postacią i kluczem do odrodzenia.

Z kolei najnowsze doniesienia mówią, że po cichu do gry włączyła się Chelsea. The Blues wydali krocie na transfery w poprzednich oknach, ale nadal potrzebują światowej gwiazdy. Jeśli nadarzy się okazja, to sztab ze Stamford Bridge na pewno będzie reagował ws. Viniciusa.

Oczywiście Real Madryt nie będzie bezczynnie czekał. Relevo twierdzi, że Florentino Perez wciąż ceni Brazylijczyka i będzie podejmował kroki w celu odnowienia kontraktu. Pytanie tylko, czy dojdzie do porozumienia.

