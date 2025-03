Man City kusi gwiazdę Realu, ale Królewscy mają inne plany!

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Real Madryt zamyka drzwi przed Premier League: Camavinga ma zostać w La Liga

Real Madryt mogą w trakcie letniego okna transferowa czekać duże zmiany kadrowe. Nie tylko w kontekście transferów do, ale także z klubu. Tymczasem interesującymi wieściami na temat jednego z piłkarzy podzielił się serwis Fichajes.net.

W ostatnich tygodniach nie brakowało różnych spekulacji na temat Eduardo Camavingi. Hiszpański portal o tematyce transferowej przekonuje w każdym razie, że gigant La Liga nie rozważa rozstania z Francuzem. Mimo że poważnie zainteresowany nim jest Manchester City. Angielski klub jest podobno zdeterminowany, aby sfinalizowac transfer z udziałem gracza mogąc zainwestować w taki ruch krocie. Sternicy hiszpańskiej ekipy wiążą jednak przyszłość z 22-latkiem.

Wyceniany na 80 milionów euro piłkarz trafił do Realu latem 2021 roku ze Stade Rennes. Kosztował wówczas hiszpański klub 31 milionów euro. Mocną stroną Camavingi jest to, że może grać na różnych pozycjach, bo nie tylko jako pomocnik, ale też defensor. Między innymi to ma wpływ na zainteresowanie graczem ze strony Joepa Guardioli. W angielskiej ekipie mógłby być ciekawą alternatywą dla takich graczy jak: Nico Gonzalez czy Mateo Kovacić.

Camavinga w tej kampanii wystąpił jak na razie w 26 spotkaniach. Zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Aktualna umowa Francuza z Realem obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

