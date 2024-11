PA Images / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres i Ruben Amorim

Gyokeres łączony z Man Utd. Amorim zabrał głos

Viktor Gyokeres to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych napastników na świecie. Gwiazdor Sportingu CP zdobywa gola za golem w lidze portugalskiej, a oprócz tego udowadnia swoją jakość na arenie międzynarodowej. Szwed zanotował hat-tricka w 4. kolejce Ligi Mistrzów, gdy zespół z Lizbony sensacyjnie rozbił Manchester City 4:1.

Spotkanie z Obywatelami było również wyjątkowe dla Rubena Amorima, który niebawem rozpocznie pracę w Manchesterze United. Fani Czerwonych Diabłów mają wielką nadzieję, że Portugalczyk uporządkuje ich ulubioną drużyną co najmniej w takim stopniu, jak zrobił to ze Sportingiem CP.

Wraz z zakontraktowaniem Rubena Amorima na Old Trafford w mediach zaczęły narastać plotki o potencjalnym przybyciu Viktora Gyokeresa. Manchester United nadal ma problemy z obsadzeniem środka ataku, a pozyskanie tak skutecznego snajpera mogłoby znacząco poprawić funkcjonowanie ofensywy. Co ciekawe, Amorim dostał pytanie o taki ruch tuż po końcowym gwizdku środowego meczu z Man City.

– Gyokeres jest piłkarzem Sportingu, świetnego klubu, wiele dla niego zrobił, musi po prostu zostać i dokończyć sezon – chciał uciąć temat Portugalczyk.

– Trudno mi było odejść. Jeśli zacznę żartować o tym temacie z Gyokeresem, będę miał problemy. To moje miasto, to mój kraj, będę to szanował. […] Viktor musi zostać do końca sezonu, a potem jego życie może potoczyć się gdzie indziej – mówił w osobnym wywiadzie, a jego słowa cytuje portal Metro.

Szczególnie to ostatnie zdanie Rubena Amorima wydaje się intrygujące. Te słowa mogą sugerować, że latem Manchester United może postarać się o transfer Szweda.

