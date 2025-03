fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Gyokeres coraz bliżej odejścia. Tyle chce Sporting

Viktor Gyokeres to jeden z najskuteczniejszych piłkarzy w Europie. W tym sezonie notuje znakomite statystyki w postaci 40 bramek i 10 asyst w 41 występach. Błyszczał w starciu Ligi Mistrzów z Manchesterem City, gdzie ustrzelił hattricka. Na przestrzeni ostatnich miesięcy Szwed udowodnił, że stać go na grę w mocniejszej lidze. Wydawało się, że do głośnego transferu z jego udziałem dojdzie zimą, ale ten porozumiał się ze Sportingiem. W Lizbonie pozostanie do lata, a później wybierze klub, w którym będzie kontynuował piłkarską karierę.

Podczas zimowego okienka spekulowano na temat jego przenosin do Manchesteru United. Miałby tam podążyć za Rubenem Amorimem, który dopiero co prowadził go właśnie w Sportingu. Przeprowadzka na Old Trafford to dla niego jeden z najbardziej prawdopodobnych kierunków. Oprócz Manchesteru United, jego nazwisko widnieje na listach życzeń takich ekip, jak Arsenal, Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Chelsea czy Barcelona.

Gyokeres wspólnie ze Sportingiem ustalił, że do rozstania dojdzie po sezonie. Klub z Lizbony zgodził się nie stawać mu na przeszkodzie i ustalić atrakcyjną cenę dla potencjalnego nabywcy. “A Bola” ujawnia, że Szwed będzie latem dostępny za około 60 milionów euro. Oczywiście ta kwota może się zwiększyć, jeśli kilka klubów przystąpi do licytacji.

W umowie Gyokeresa ze Sportingiem zapisano klauzulę wykupu na poziomie aż 90 milionów euro. Latem żaden z klubów na pewno się do tej kwoty nie zbliży.