Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

De Laurentis zmienił zdanie, nie chce już 130 mln za Osimhena

Victor Osimhen, choć letnie okno transferowe zbliża się ku końcowi, wciąż nie zmienił barw klubowych. Nigeryjczyk ma problem, aby znaleźć nowego pracodawcę ze względu na zbyt wygórowane oczekiwania finansowe Napoli. W kontrakcie napastnika widnieje klauzula w wysokości 130 milionów euro. Właśnie tyle na sprzedaży byłego króla strzelców Serie A chciał zarobić prezydent Aurelio De Laurentis.

Z informacji podanych przez portal RMC Sport wynika, że prezydent Napoli zmienił zdanie w kwestii wyceny zawodnika. Fabrice Hawkins twierdzi, że w Neapolu nikt nie będzie się więcej upierał przy kwocie 130 milionów euro, a Osimhen będzie do wzięcia za dużo mniej.

Mówi się, że nowa wycena Nigeryjczyka oscyluje w granicach 65 milionów euro. Taką propozycję przyjęło Napoli od jednego z klubów Saudi Pro League, a konkretnie Al-Ahli. Na tę chwilę nie wiadomo, czy Osimhen trafi do Arabii Saudyjskiej, gdyż jego preferowany kierunek transferu to Paris Saint-Germain. Natomiast francuski klub nie zdecydował się złożyć oficjalnej oferty za napastnika. Powyższe źródło zaznacza, że kwota transferu może różnić się w zależności od tego, z kim negocjują neapolitańczycy.

Do tej pory wszystko wskazywało na to, że najbliżej sprowadzenia Osimhena jest Chelsea. Aczkolwiek sam piłkarz według RMC Sport ma być nieprzekonany do pomysłu przeprowadzki na Stamford Bridge. Zdecydowanie bardziej wolałby trafić do stolicy Francji.