Manchester United coraz bliżej Osimhena

Victor Osimhen po roku spędzonym w Turcji wraz z końcem sezonu trafi do nowego klubu. Galatasaray bardzo chce go zatrzymać, ale nie ma takich finansowych możliwości. Gwiazdor na pewno nie wróci również do Napoli, z którego zamierzał definitywnie odejść już w zeszłym roku. Wówczas nie udało się trafić do żadnego z europejskich gigantów, więc koniec końców wylądował na wypożyczeniu w Stambule. Docenia ten okres, ale pragnie znów grać na najwyższym europejskim poziomie.

Osimhen w Galatasaray potwierdził, że jest snajperem z prawdziwego zdarzenia. W 34 meczach uzbierał 29 bramek oraz 6 asyst. Z tego względu wciąż wiele klubów jest zainteresowanych sprowadzeniem go do siebie. W tym momencie na wyraźnego faworyta wyrósł Manchester United, który pilnie potrzebuje jakościowego strzelca. Zdaniem “Tuttosport” obie strony wreszcie dogadały się w sprawie warunków współpracy, również tych finansowych. Do tej pory uchodziły one za największą przeszkodę, gdyż Osimhen miał gigantyczne wymagania.

Wiele wskazuje na to, że Osimhen faktycznie wyląduje na Old Trafford. Zawsze uważał Premier League za wymarzony kierunek swojego transferu. Czerwone Diabły z finalizacją tego ruchu z pewnością poczekają do końca sezonu, kiedy to rozstrzygnie się kwestia ewentualnego udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Osimhen ma opuścić Napoli za 75 milionów euro – tyle wynosi klauzula wykupu w jego umowie.