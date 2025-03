Liverpool zagiął parol na super-snajpera. Wielkie pieniądze na stole

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Victor Osimhen na radarze Liverpoolu

Wszystko wskazuje na to, że Darwin Nunez odejdzie z Liverpoolu po zakończeniu aktualnego sezonu. Trener drużyny Czerwonych – Arne Slot – nie jest bowiem zadowolony z postawy urugwajskiego napastnika, a sam piłkarz również planuje zmienić otoczenie. Zatem władze klubu z Anfield Road podczas najbliższego letniego okienka transferowego zapewne będą musiały sprowadzić nowego zawodnika do linii ataku. Dotychczas z przenosinami do zespołu The Reds było łączonych kilka gwiazd europejskiego formatu.

Mówiło się, że Liverpool obserwuje takich piłkarzy jak Alexander Isak, Viktor Gyokeres, Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Jonathan David, Ademola Lookman oraz Joao Pedro. Jak ujawnił włoski dziennik “La Gazzetta dello Sport”, na przygotowanej przez włodarzy angielskiego giganta liście kandydatów pojawiło się nowe nazwisko, a mianowicie Victor Osimhen. Przypomnijmy, że nigeryjski snajper przed rozpoczęciem kampanii został wypożyczony z SSC Napoli do Galatasaray Stambuł, gdzie imponuje skutecznością.

Nadchodzącego lata neapolitańscy działacze będą chcieli definitywnie sprzedać Victora Osimhena, którego klauzula odstępnego wynosi aż 75 milionów euro (63 miliony funtów). Potentata z Turcji nie stać na taki wydatek, więc przeprowadzka 39-krotnego reprezentanta Nigerii na Wyspy Brytyjskie jest możliwa, tym bardziej że chrapkę na ściągnięcie 26-latka ma także Manchester United. Skuteczny atakujący zdobył 26 bramek i zaliczył 5 asyst w 30 spotkaniach obecnego sezonu, będąc na czele klasyfikacji strzelców ligi tureckiej.