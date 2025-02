ANP / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Ruben Amorim chce Victora Osimhena

Victor Osimhen jest regularnie łączony z czołowymi klubami Premier League. Wiele wskazywało na to, że Nigeryjczyk stanie się bohaterem wielkiego transferu już w 2024 roku, ale wówczas oczekiwania SSC Napoli okazały się zdecydowanie za wysokie. W rezultacie napastnik trafił na wypożyczenie do tureckiego Galatasaray Stambuł.

W gronie klubów, które monitorują sytuację Osimhena, znajdują się Arsenal i Chelsea. Jednak największe zainteresowanie wyraża Manchester United, co potwierdzają najnowsze doniesienia z Anglii. Gwiazdor trafił na listę marzeń Rubena Amorima, który ma nadzieję, że władze Czerwonych Diabłów latem sprowadzą mu nowego napastnika.

Rasmus Hojlund i Joshua Zirkzee regularnie rozczarowują, a to zmusza klub z Old Trafford do przeprowadzenia kolejnego dużego transferu. Według najnowszych doniesień Napoli będzie żądało za transfer Osimhena co najmniej 75 milionów euro.

Jak się okazuje, tak duży wydatek może okazać się niemałym problemem. Obecna kondycja finansowa Manchesteru United nie jest w aż tak dobry stanie i z tego względu klub poważnie zastanowi się nad kolejną pokaźną inwestycją.

Warto dodać, że na radarze Man Utd jest także Viktor Gyokeres. Obok Victora Osimhena jest to drugi wymarzony piłkarz, którego Ruben Amorim chętnie zobaczyłby w swoim zespole.