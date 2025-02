Gyokeres znów łączony z gigantem. Wielki transfer niemal przesądzony

Viktor Gyokeres wyłonił się jako jeden z priorytetów Manchesteru United na letnie okno - informuje GiveMeSport. Szwed budzi tak duże zainteresowanie, że jego wielki transfer to sprawa niemal przesądzona.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres przed wielkim transferem. Chce go Man Utd

Viktor Gyokeres błyszczy w barwach Sportingu CP i zwrócił uwagę czołowych klubów Europy. Szwed trafił na listę życzeń takich drużyn jak m.in.: FC Barcelona, Arsenal, Chelsea i Manchester United. Tak duże zainteresowanie sprawia, że wielki transfer napastnika w letnim oknie jest sprawą niemal przesądzoną. Pytanie tylko, jaki kierunek ostatecznie obierze.

Według najnowszych wieści z Anglii najbardziej zaangażowane w pozyskanie Gyokeresa są Czerwone Diabły. Trener Ruben Amorim, który współpracował ze Szwedem w Sportingu CP, umieścił napastnika na swojej liście wymarzonych transferów. Co ciekawe, Man Utd wykazuje identyczne zainteresowanie Victorem Osimhenem. Nigeryjczyk również szykuje się do letniej zmiany klubu.

Osimhen i Gyokeres są wyceniani niemal identycznie. Kluby muszą się liczyć z wydatkiem w granicach 75 milionów euro, a więc będzie to naprawdę poważna inwestycja. Ten fakt budzi pewne wątpliwości w biurach na Old Trafford, bo obecna sytuacja finansowa klubu nie jest aż tak dobra, jak jeszcze miało to miejsce latem 2024 roku.