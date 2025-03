Osimhen łączony z wielkimi klubami. To będzie głośny transfer

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Giganci zgłaszają się do walko o Victora Osimhena

Victor Osimhen został wypożyczony we wrześniu ubiegłego roku do Galatasaray Stambuł z SSC Napoli. Dla tureckiego giganta przeprowadzka 26-latka okazała się strzałem w dziesiątkę. Nigeryjski snajper zdobył 23 bramki i dołożył pięć asyst we wszystkich rozgrywkach. Wszystko wskazuje na to, że zawodnik stanie się bohaterem jednego z najbardziej emocjonujących transferów nadchodzącego okna.

Przypomnijmy, że klauzula wykupu Osimhena z włoskiego klubu wynosi 75 milionów euro. 39-krotny reprezentant swojego kraju niemal na pewno opuści Serie A. Jak donosi Nicolo Schira, Osimhen jest bacznie obserwowany przez trzech gigantów – Manchester United, Paris Saint-Germain oraz Juventus. W grze o rozchwytywanego zawodnika są także kluby z Arabii Saudyjskiej.

Sam piłkarz wydaje się gotowy na nowe wyzwanie. Relacje Osimhena z włodarzami Napoli pogorszyły się, co sprawia, że nigeryjski napastnik potrzebuje przeprowadzki do nowego klubu. Wspomniane drużyny mogą zaoferować szansę rywalizacji o najwyższe trofea. Dodatkowo warto podkreślić, że w sezonie 2022/23 Osimhen sięgnął po koronę króla strzelców Serie A z 26 trafieniami. W swojej karierze reprezentował również barwy m.in/ Wolfsburga, OSC Lille czy też Royal Charleroi.