Marco Verratti od kilku tygodni negocjuje z Al-Hilal w sprawie odejścia. Francuski dziennikarz uważa jednak, że Włoch może wrócić do kadry Luisa Enrique w Paris Saint-Germain, jeśli wróci do optymalnej formy fizycznej.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Marco Verratti

Marco Verratti poszukuje odejścia z Paris Saint-Germain

Negocjował z Al-Hilal, a jego usługami interesuje się też ponoć Galatasaray

Według Pierre’a Doriana Włoch może jednak pozostać w Paryżu. Luis Enrique będzie z niego korzystał, gdy piłkarz odzyska odpowiednią dyspozycję

Verratti jednak pozostanie w Paryżu?

Marco Verratti od otwarcia letniego okienka transferowego poszukuje możliwości odejścia z Paris Saint-Germain. Najmocniej zainteresowane reprezentantem Włoch jest saudyjskie Al-Hilal. Klub ten nie jest jednak w stanie porozumieć się z mistrzami Francji względem kwoty odstępnego. Ponadto do gry o jego podpis dołączyło też tureckie Galatasaray. Pomocnik jest związany z paryżanami umową do 2026 roku.

30-latek trenuje z drużyną i nie sprawia problemów. Zawirowania odnośnie jego przyszłości sprawiły jednak, że Luis Enrique nie skorzystał z podopiecznego podczas meczu pierwszej kolejki Ligue 1. Dziennikarz After Foot, Pierre Dorian, uważa jednak, że powrót 30-latka do dynamiki PSG wciąż jest możliwy. Uważa on, że jeśli Verratti wróci do odpowiedniej formy fizycznej – z czym ma ponoć znaczny problem – może stanowić klucz do stylu gry nowego szkoleniowca. Wydaje się jednak, że na ten moment piłkarz jest zdeterminowany, by opuścić Parc des Princes.

Verratti w minionym sezonie rozegrał 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich zaledwie jedną asystę.

Zobacz też: Hiszpańska perełka o krok od Napoli. Los Zielińskiego przesądzony?

Toulouse Paris Saint-Germain 4.80 4.20 1.68 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 sierpnia 2023 06:39 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin