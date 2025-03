Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vangelis Pavlidis

Vangelis Pavlidis może zakotwiczyć w Serie A

Vangelis Pavlidis pokazywał się ze znakomitej strony na holenderskich boiskach, co ostatniego lata zaowocowało transferem do ligi portugalskiej. 26-letni napastnik zamienił AZ Alkmaar na Benfikę Lizboną, a kwota tej transakcji wyniosła niespełna 20 milionów euro. 46-krotny reprezentant Grecji podtrzymał skuteczność w zespole Orłów, z którym dotarł do 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie lepsza okazała się FC Barcelona (1:4 w dwumeczu). Grek w obecnym sezonie rozegrał 43 spotkania, strzelił 20 goli i zanotował 9 asyst.

Niewykluczone, że mierzący 186 centymetrów snajper niedługo zanotuje kolejny awans sportowy. Z informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Ekrema Konura wynika bowiem, że Vangelis Pavlidis może kontynuować swoją karierę w Serie A, ponieważ interesują się nim dwaj włoscy giganci – Inter Mediolan oraz Juventus. Zarówno Nerazzurri, jak i Bianconeri szukają wzmocnienia linii ataku, a grecki napastnik wydaje się bardzo ciekawym kandydatem do zwiększenia rywalizacji w formacji ofensywnej.

“Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony” [WIDEO]

Warto dodać, że Vangelis Pavlidis z 7 bramkami na koncie znajduje się w gronie dziesięciu najlepszych strzelców trwającej edycji Champions League. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony zawodnik prędzej czy później wyląduje w topowej, europejskiej lidze. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową 26-latka na 23 miliony euro.