Unai Emery chce gwiazdę Barcelony. Wielki cel Aston Villi

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Unai Emery szuka wzmocnień. Raphinha na liście

Aston Villa planuje dokonać jeszcze jednego imponującego wzmocnienia końcówce okna transferowego. Unai Emery przede wszystkim liczy na dodatkową opcję w ataku, która pozwoliłaby na ponowną rywalizację o czołowe miejsca w Premier League.

Jak informuje serwis Caught Offside, celem The Villans jest pozyskanie napastnika. W ostatnim czasie klub brał pod uwagę kilka opcji, a najbardziej znane nazwiska, które pojawiły się na liście to: Tammy Abraham z Romy, Dominic Calvert-Lewin z Evertonu oraz Karim Adeyemi z Borussii Dortmund.

Oprócz tego Unai Emery nie rezygnuje z chęci pozyskania skrzydłowego. W związku z tym na radarze Aston Villi nadal znajduje się Raphinha z Barcelony. Brazylijczyk już ma doświadczenie w Premier League, bo przecież występował w Leeds United. Pytanie tylko, czy w obecnej sytuacji Blaugrana będzie chciała sprzedać zawodnika.

W poprzednich tygodniach pojawiały się pogłoski, że Joan Laporta chętnie sprzeda Raphinhę. Byłby to dla klubu cenny zastrzyk gotówki, bo jak wiemy, kasa Barcy nadal pozostawia wiele do życzenia. Jednak sam piłkarz nie jest zainteresowany zmianą barw, a ponadto przekonał do siebie Hansiego Flicka. Szkoleniowiec pozytywnie wypowiadał się o zawodniku na konferencjach prasowych.

Czytaj dalej: Cristiano Ronaldo wskazał klub, w którym chce zakończyć karierę