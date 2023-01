fot. PressFocus Na zdjęciu: Benoit Badiashile

UEFA przygląda się działaniom Chelsea, która podpisuje ze swoimi nowymi zawodnikami wyjątkowo długie kontrakty. Europejska federacja zamierza wprowadzić ograniczenia, które miałyby funkcjonować już od letniego okienka transferowego.

Praktyki Chelsea nie spodobały się UEFA

Chelsea jest głównym bohaterem trwającego zimowego okienka transferowego. Do zespołu dołączyli już Mychajło Mudryk, Noni Madueke oraz Benoit Badiashile, a Joao Felix przeniósł się do Londynu na zasadach półrocznego wypożyczenia.

The Blues wydają na nowe twarze ogromne kwoty, a mimo tego są w stanie uniknąć konsekwencji wynikających z limitów Financial Fair Play. Podpisują oni ze swoimi zawodnikami wieloletnie kontrakty, co pozwala rozłożyć koszty na dłużej i obejść obowiązujące przepisy. Ukraiński skrzydłowy jest związany z Chelsea do połowy 2031 roku, zaś Anglik i Francuz podpisali umowy do 30 czerwca 2030 roku.

UEFA przygląda się odważnym działaniom angielskiego giganta i przymierza się do dotkliwej reakcji. Martyn Ziegler informuje, że rozważane jest wprowadzenie limitów, które umożliwiałyby podpisywanie kontraktów na maksymalnie pięć lat. Przepisy miałyby wejść w życie już od najbliższego letniego okienka transferowego.

Europejska organizacja chce tym samym zatrzymać niebezpieczną praktykę i uniemożliwić wydawanie olbrzymich pieniędzy bez konsekwencji.

