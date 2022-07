Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Tyrell Malacia

Tyrell Malacia uzgodnił warunki indywidualnego kontraktu z Manchesterem United przed potencjalną przeprowadzką na Old Trafford z Feyenoordu Rotterdam, podaje brytyjski The Athletic.

Zdaniem The Athletic Malacia uzgodnił warunki indywidualnej umowy z Man Utd

Czerwone Diabły zapłacą za Holendra 17 mln euro

Zawodnik przez weekend przejdzie testy medyczne

Malacia podpisze czteroletni kontrakt z United

The Athletic twierdzi, że Malacia zgodził się na czteroletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Umowa nie została jednak jeszcze podpisana. Jest to tylko ustne porozumienie. Niewykluczone, że 22-letni zawodnik w czasie weekendu przejdzie testy medyczne.

Manchester United ma zapłacić za Holendra około 17 mln euro, z czego 15 mln euro będzie gwarantowane, a pozostała kwota będzie uregulowane w formie bonusów.

Francuski Olympique Lyon prowadził rozmowy z Feyenoordem w sprawie Malacii i wynegocjował transfer w wysokości 13 milionów euro płatnych z góry plus 2 miliony euro zmiennych. Lyon miał nadzieję sfinalizować transakcję we wtorek, jednak został przelicytowany przez Czerwone Diabły.

Tyrell Malacia zaliczył 50 występów we wszystkich rozgrywkach w zeszłym sezonie, pomagając swojej drużynie w dotarciu do finału Ligi Konferencji UEFA. 22-latek zadebiutował w reprezentacji Holandii we wrześniu ubiegłego roku. Od tego czasu zaliczył pięć występów dla Oranje.

Manchester United skupi się teraz na działaniach mających na celu sprowadzenie Lisandro Martineza z Ajaksu Amsterdam. Zdaniem mediów Czerwone Diabły są faworytem do pozyskania Argentyńczyka, o którego mocno zabiega także Arsenal. Uważa się, że zawodnikowi zależy na ponownej współpracy ze swoim byłym trenerem Erikiem ten Hagiem.

Zobacz również: Ten Hag chce zatrzymać pomocnika mimo zainteresowania Newcastle