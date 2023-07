Według informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze "Sky Sports DE", Senegalczyk ma kosztować Al-Nassr 32 miliony euro. Bayern Monachium tym samym wyjdzie na zero, jeśli chodzi o tego piłkarza.

IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Sadio Mane, Bayern Monachium

Sadio Mane jest właściwie o krok, od zmiany klubu

Senegalczyk ma odejść z Bayernu Monachium do Al-Nassr

Dziennikarz “Sky Sports DE” ujawnił ile klub zarobi na 31-latku

Mane odejdzie

Wszystko wskazuje na to, że saga transferowa związana z Sadio Mane powoli dobiega końca. Senegalczyk po wielu tygodniach spekulacji ma opuścić Bayern Monachium i ostatecznie przenieść się do Al-Nassr. Pomimo tego, że 31-latek mówił kilka razy, że będzie chciał jeszcze powalczyć o miejsce w składzie “Die Roten”, to klub zdecydował się podjąć ostateczną decyzję i zaakceptować ofertę z Arabii Saudyjskiej.

Według informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze “Sky Sports DE”, Senegalczyk ma kosztować Al-Nassr 32 miliony euro. Bayern Monachium tym samym wyjdzie na zero, jeśli chodzi o tego piłkarza, bowiem rok temu za taką samą kwotę skrzydłowy przychodził do Bundesligi.

