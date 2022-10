PressFocus Na zdjęciu: Nabil Fekir

Nabil Fekir podczas jednego z najbliższych okienek transferowych może odejść z Betisu. Zainteresowanie Francuzem wykazują takie ekipy jak Aston Villa, Newcastle United oraz Barcelona.

Fekir jest czołową postacią “Los Verdiblancos”

Francuz od wielu okienek przyciąga uwagę innych klubów

Pomocnik podobno jest obserwowany przez Aston Villę, Newcastle czy Barcelonę

Fekir zakotwiczy w Premier League?

Nabil Fekir już niedługo może wylądować w Premier League – donosi portal “Fichajes”. 25-krotny reprezentant Francji ostatnio wrócił do gry po kontuzji i od razu wpisał się na listę strzelców w przegranym wynikiem 1:2 spotkaniu przeciwko Atletico Madryt w ramach 11. kolejki La Ligi.

Mówi się, że ofensywnego pomocnika pożądają takie kluby jak Aston Villa oraz Newcastle United, które zgłaszały się po niego już latem 2022 roku. Sytuację playmakera podobno monitoruje też Barcelona, która widzi 29-latka jako “plan B” w przypadku, gdyby Bernardo Silva ostatecznie nie trafił na Camp Nou.

Nabil Fekir ma ważny kontrakt z Betisem aż do 30 czerwca 2026 roku, co na pewno nie ułatwi ewentualnego transferu. Francuz występuje w barwach hiszpańskiej drużyny od lipca 2019 roku, kiedy to trafił na Estadio Benito Villamarin za niespełna 20 mln euro z Lyonu.

Mierzący 173 cm wzrostu piłkarz podczas obecnego sezonu rozegrał 7 meczów, strzelił 1 bramkę i zanotował 2 asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 40 milionów euro.

