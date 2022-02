fot. PressFocus Na zdjęciu: Mauro Icardi

Mauro Icardi w trakcie styczniowego okna transferowego nie trafił do Juventusu z PSG. Realny jest jednak transfer z udziałem Argentyńczyka latem, co sugeruje CalcioMercato.com. Chociaż niekoniecznie do ekipy z Turynu.

Nie milkną spekulacje na temat przyszłości Mauro Icardiego

CalcioMercato.com twierdzi, że 29-latek znajduje się na celowniku trzech klubów z Serie A

Argentyński napastnik broni obecnie barw PSG, mając z ekipą z Ligue 1 kontrakt ważny do 2024 roku

Icardi wróci do Włoch?

Maurico Icardi ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca czerwca 2024 roku. Argentyński napastnik trafił do ekipy z Ligue 1 we wrześniu 2019 roku. Najpierw na wypożyczenie, a w lipcu 2020 roku już na zasadzie transferu definitywnego. Możliwe natomiast, że wkrótce zawodnik znów zmieni pracodawcę.

CalcioMercato.com twierdzi, że chętne na pozyskanie 29-letniego napastnika są trzy klubu Serie A. Kolejka ekipa zainteresowanych Icardim składa się z: Milanu, Napoli i Romy. Sternicy Rossonerich podobno chcą odmłodzić swój atak, w którym aktualnie rządzą Zlatan Ibrahimović, czy Olivier Giroud

Tymczasem działacze Azzurrich i Wilków myślą o zwiększeniu rywalizacji w ataku. Napoli ostatnio na pozycji wysuniętego napastnika stawia na Driesa Mertensa lub Andreę Petagnę, a Roma na Tammy’ego Abrahama.

Mauro Icardi w przeszłości grał już we Włoszech, broniąc barw Interu Mediolan. Argentyńczyk w lidze włoskiej rozegrał 219 meczów, strzelając w nich 121 goli. W tym sezonie piłkarz rozegrał 26 meczów w PSG, w których zdobył pięć bramek. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 28 milionów euro.

