Real Madryt ma na swoim celowniku nie tylko Kyliana Mbappe

Los Blancos bacznie obserwują również Alphonso Daviesa i Ardę Guelera

Nie wiadomo jednak, czy Królewskim uda się pozyskać tych graczy już tego lata

Florentino Perez buduje drużynę marzeń, Alphonso Davies na radarze

Przeprowadzka Kyliana Mbappe do Realu Madryt nabiera tempa i wydaje się, że Francuz wreszcie trafi do stolicy Hiszpanii. Pytaniem pozostaje jednak to, kiedy dojdzie do transferu – już teraz za kwotę w granicach 200 milionów euro, czy dopiero latem 2024 roku na zasadzie wolnej transakcji.

Jak podaje hiszpański dziennik “MARCA”, włodarze Królewskich mają na swoim radarze nie tylko gwiazdę PSG, ale także Alphonso Daviesa z Bayernu Monachium oraz Ardę Guelera z Fenerbahce Stambuł. Pozyskanie kanadyjskiego obrońcy bardziej prawdopodobne jest po sezonie 2023/2024.

Turecki pomocnik natomiast chce zrobić krok naprzód w swojej karierze już tego lata. 18-letni reprezentant Turcji uchodzi za wielki talent, co nie przechodzi bez uwagi Los Blancos.

