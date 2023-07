Gian Piero Gasperini odniósł się do możliwego transferu Rasmusa Hojlunda do Manchesteru United. Atalanta Bergamo oczekuje za swoją gwiazdę około 80 mln euro.

IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Hojlund znalazł się na celowniku Manchesteru United

Czerwone Diabły transfer Duńczyka traktują priorytetowo

Gasperini zabrał głos ws. spodziewanego transferu

Hojlund coraz bliżej Manchesteru United

Rasmus Hojlund jest głównym celem transferowym Manchesteru United. Napastnik Atalanty ma za sobą znakomity sezon w Serie A i wzbudził duże zainteresowanie na rynku. Atalanta nie zamierza jednak łatwo oddać swojej gwiazdy.

Mówi się, że La Dea wyceniła reprezentanta Danii na około 80 mln euro To nie odstrasza Czerwonych Diabłów, którzy przystąpili do negocjacji z włoskim zespołem. Do spodziewanego transferu odniósł się natomiast szkoleniowiec Atalanty, Gian Piero Gasperini.

– Hojlund i Man Utd? Czasami trzeba dokonać wyborów, a także agentów… wszyscy musimy wziąć pod uwagę czynnik finansowy. Jest tutaj bardzo szczęśliwy, oczywiście chciałbym zatrzymać Rasmusa, ale czasami kluby, a także zawodnicy muszą rozważyć ogromne oferty – przyznał Gasperini.

