fot. PressFocus Na zdjęciu: Luis Suarez

Luis Suarez i jego przyszłość w Atletico Madryt budzi ostatnio duże zainteresowanie. Urugwajczyk ma kontrakt z klubem z Wanda Metropolitano tylko do końca czerwca tego roku.

Luis Suarez może po sezonie rozstać się z Atletico Madryt

Serwis Fichajes.net twierdzi, że Urugwajczyk może trafić latem do jednego z klubów MLS

35-latek znajduje się również na celowniku Corinthians

Niepewna przyszłość Luisa Suareza

Luis Suarez trafił do Atletico Madryt we wrześniu 2020 roku za zaledwie siedem milionów euro. Urugwajski napastnik bardzo pomógł stołecznej ekipie w wywalczeniu mistrzostwa La Liga w 2021 roku. W tym sezonie 35-latek też należy do kluczowych postaci w szeregach teamu Diego Simeone.

Suarez w tej kampanii rozegrał łącznie 33 spotkania, w których zdobył 11 bramek. Ponadto zaliczył trzy kluczowe podania. Aczkolwiek wciąż nieznana jest przyszłość zawodnika. Niewykluczone, że decydująca o przyszłości Suareza będzie pozycja Los Colchoneros na koniec rozgrywek w lidze hiszpańskiej.

Celem Atletico jest wywalczenie miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów. Aktualnie madrycki team plasuje się na piątej pozycji, będąc od FC Barcelony gorszą drużyną, ale tylko pod względem bilansu goli. Dorobek punktowy obu ekip jest identyczny, liczący 42 oczka.

🚨💣 L'Atlético de Madrid envisagerait de proposer une nouvelle offre de contrat à Luis Suárez.



➤ Plusieurs équipes de MLS ainsi que du championnat brésilien sont intéressés.



➤ El Pistolero prendra sa décision en fin de saison.



• 🇹🇷⛅ @Ekremkonur • pic.twitter.com/8HnYVkaWpD — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) February 21, 2022

Jeśli ostatecznie madrycka ekipa zakończy rozgrywki poza strefą ekip z awansem do elitarnych rozgrywek, to można wyobrazić sobie rozstanie Suareza z klubem. Serwis Fichajes.net twierdzi, że reprezentant Urugwaju może zdecydować się na kontynuowanie kariery w MLS, gdzie jest kilka klubów chętnych na pozyskanie piłkarza.

Suarez znajduje się również na celowniku Corinthians. Brazylijski klub rozważa pozyskanie także innego Urugwajczyka, którym jest Edinson Cavani. Napastnikowi Man Utd umowa również wygasa z końcem sezonu.

Czytaj więcej: Były trener Barcelony może objąć stery nad Atletico