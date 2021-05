AS Roma planuje latem rewolucję kadrową, która będzie przeprowadzana pod nadzorem Jose Mourinho. Portugalczyk w nowym sezonie poprowadzi team z Rzymu. CalcioMeracto.com podaje natomiast, że na radarze Giallorossich znalazł się Eden Hazard.

Roma przygotowuje się do letniej ofensywy transferowej

Jednym z zawodników, który znalazł się na radarze Giallorossich jest Eden Hazard

AS Roma może zarzucić sieci na gwiazdę Realu Madryt

AS Roma zakończyła sezon ligowy 2020/2021 na siódmej pozycji w tabeli Serie A, co jest zdecydowanie poniżej oczekiwań władz klubu ze stolicy Włoch. Z drugiej strony rzymianie dopiero w półfinale zakończyli swój udział w Lidze Europy.

Znalezienie się w gronie czterech najlepszych ekip w Europa League nie spełniło jednak pokładanych nadziei sterników Romy, co skutkowało tym, że nowej umowy z klubem nie parafował Paulo Fonseca. Portugalskie rządy będą jednak kontynuowanie, bo niespodzianie dla wielu nowym opiekunem Giallorossich zostanie The Special One.

W związku z tym, że Mourinho przejmie stery nad Romą od 1 lipca, to nie milkną spekulacje, kto może dołączyć do klubu z Serie A. Jednym z zawodników przymierzanych do włoskiej ekipy jest Eden Hazard, który dawał już do zrozumienia, że chciałby znów współpracować z Mourinho. Belg współpracował z Portugalczykiem w przeszłości w Chelsea.

– Chciałbym znowu pracować z Mourinho. Czułem się winny z powodu jego zwolnienia w Chelsea – powiedział Hazar kilka lat temu.

Są szanse na to, że klub z Rzymu pozyska reprezentanta Belgii. Chociaż faworytem do transferu z udziałem zawodnika wydaje się Chelsea. Kłopotem w przypadku ewentualnej zmiany klubu zawodnika mogą być jego zarobki. Gdyby jednak Hazard miał trafić do teamu z Rzymu na wypożyczenie, to wówczas Roma miałaby zadeklarować regulowanie części wynagrodzenia zawodnika, wynoszącego 15 milionów euro. Mowa o czterech milionach euro netto.

30-latek w zakończonym już sezonie wystąpił łącznie w 21 spotkaniach, zdobywając w nich cztery bramki. Ponadto na koncie piłkarza znalazła się jedna asysta.