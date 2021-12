fot. PressFocus Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Kacper Kozłowski to jeden z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy występujących na co dzień w PKO Ekstraklasie. Najnowsze doniesienia TVP Sport w sprawie przyszłości reprezentanta Polski sugerują, że ten może trafić do jednego z gigantów Premier League.

Kacper Kozłowski może wkrótce zmienić barwy klubowe

Reprezentantem Polski zainteresował się Man City, podaje TVP Sport

18-latek może zostać najdrożej sprzedanym polskim piłkarzem z Ekstraklasy

Man City celuje w transfer Kozłowskiego?

Kacper Kozłowski aktualnie broni barw Pogoni Szczecin. Od momentu, gdy jednak w jednym z wywiadów Maciej Rybus ujawnił, że jeden z klubów z ligi angielskiej poważnie zainteresował się młodym pomocnikiem, to nie milkną spekulacje na jego temat.

Najnowsze doniesienia dziennikarzy wskazują, że skauci Man City rozważają pozyskanie pomocnika Pogoni Szczecin. Kozłowski to jedno z największych objawień w lidze polskiej. Mimo że zawodnik ma zaledwie 18 lat, to już legitymuje się bilansem 39 meczów w Ekstraklasie, w których strzelił cztery gole, a ponadto zaliczył siedem asyst. Kozłowski ma też na swoim koncie sześć występów w reprezentacji Polski.

W kontekście przyszłości młodego zawodnika ostatnio nie brakowało głosów, że chce go Brighton, co zresztą dał do zrozumienia Maciej Rybus w rozmowie z Weszlo.com. Okazuje się jednak, że nie tylko klub ze środka tabeli Premier League chce mieć Kozłowskiego u siebie. 18-latek wzbudził też zainteresowanie decydentów Manchesteru City.

Można się zatem spodziewać, że w momencie, gdy transakcja z udziałem Kozłowskiego dojdzie do skutku, to zostanie pobity rekord transferowy w Ekstraklasie. Jak dotąd najdroższymi piłkarzem sprzedanym z polskiego klubu za granicę jest Jakub Moder, który kosztował 11 milionów euro.

Pomocnik Pogoni ma kontrakt ważny do końca czerwca 2023 roku. W tej kampanii Kozłowski wystąpił łącznie w 18 spotkaniach, w tym w dwóch w europejskich pucharach. Piłkarz zanotował w nich trzy trafienia i cztery asysty.

