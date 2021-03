Cristiano Ronaldo i jego przyszłość w Juventusie stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Według najnowszych doniesień mediów Portugalczyk może wkrótce zmienić nie tylko klub i ligę, ale także kontynent. Jeden z najlepszych piłkarzy świata może zostać skuszony lukratywną ofertą przez jeden z klubów MLS.

Koniec kariery za oceanem?

Cristiano Ronaldo trafił do Juve po to, aby ekipa z Serie A mogła powtórzyć osiągnięcie z 1996 troku i wygrać Ligę Mistrzów. Od momentu, gdy jednak Portugalczyk zakotwiczył w szeregach Starej Damy, to ta ani razu nie zagrała w półfinale elitarnych rozgrywek. Dwa razy musiał natomiast kończyć rywalizację w Lidze Mistrzów na 1/8 finału.

W związku z powyższym pojawiły się różne spekulacje związane z tym, że reprezentant Portugalii może niebawem zmienić klub. O ile Juventus chce zatrzymać zawodnika w zespole, to sam zainteresowany może mieć inne plany na swoją przyszłość. Chociaż warto nadmienić, że jego kontrakt z Juve obowiązuje do końca czerwca 2022 roku.

W kontekście przyszłości CR7 mówiło się już między innymi o przeprowadzce do Paris Saint-Germain. Najnowsze doniesienia wskazują natomiast, że doświadczony zawodnik był ostatnio w kontakcie z Davidem Beckhamem i myśli podobno o tym, aby zakończyć swoją karierę w Stanach Zjednoczonych.

W ekipie z MLS pod skrzydłami byłego kolegi z Man Utd

Spekuluje się, że Inter Miami jest gotowy zaproponować Ronaldo trzyletnią umową, dzięki które mógłby liczyć na podobne zarobki jak w szeregach Starej Damy, czyli 31 milionów euro rocznie.

36-latek w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 32 spotkaniach, w których zdobył 27 bramek, a ponadto zaliczył cztery asysty. Ronaldo w szeregach Interu Miami mógłby być w jednym zespole między innymi z Gonzalo Higuainem, czy Blaise Matuidim. Trenerem tej ekipy jest z kolei Phil Neville, który w przeszłości bronił barw Manchesteru United.