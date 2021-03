Arkadiusz Milik dopiero co w styczniu zmieni klub i dołączył do Olympique Marsylia, a we włoskich mediach nie milkną spekulacje dotyczące przyszłości reprezentanta Polski. Najnowsze doniesienia w sprawie polskiego napastnika przedstawił dziennikarz Valter De Maggio, przekonując, że w trakcie najbliższej letniej sesji transferowej wychowanek Rozwoju Katowice znów zmieni klub.

Milik zmieni klub? Polski napastnik wciąż łączony z Juve

Arkadiusz Milik latem minionego roku zdaniem włoskich dziennikarzy miał rozstać się z Napoli, ale pozostać w Serie A. Przede wszystkim polskiego napastnika łączono z przeprowadzką do Juventusu. Później pojawiły się głosy, że zawodnik był blisko transferu do Romy.

O ile temat przeprowadzki Milika do stołecznej drużyny ostygł, to wciąż aktualny wydaje ten związany z dołączeniem do aktualnych mistrzów Włoch. Ostatnio głos w tej kwestii wyraził dziennikarz Valter Maggio.

– Arek ma zapisaną w kontrakcie opcje rozstania z Olympique Marsylia latem. W przyszłym sezonie będzie grał w Juve. Już w czasie, gdy trenerem tego zespołu był Maurizio Sarri, powinien dołączyć. W nadchodzących miesiącach negocjacje ws. zawodnika powinny się zmaterializować – mówił Valter De Maggio na antenie Radio Kiss Kiss.

Valter De Maggio à propos de Arkadiusz Milik : "..Déjà quand il y avait Maurizio Sarri (lors de la saison ), il devrait rejoindre la Juve. Au cours des prochains mois, ces négociations qui durent donc depuis très longtemps pourront se concrétiser."



2/2 #TeamOM #MercatOM — Fabien (@Beye13) March 30, 2021

Francja może być tylko krótki przystankiem

Na dzisiaj trudno wyrokować, ile prawy jest w słowach włoskiego dziennikarza. Warto jednak nadmienić, że już od dłuższego czasu dużo mówi się w mediach o klauzuli zapisanej w umowie Milika. Ciekawe jest jednak to, że we Francji tego typu warianty w kontraktach zawodników nie są codziennością, a są nawet zakazane.

W tym sezonie polski napastnik wystąpił jak na razie ośmiu meczach OM. Jak dotąd zdobył w nich cztery bramki. Milik dołączył do ekipy z Ligue 1 z Napoli na wypożyczenie z opcją obowiązkowego transferu definitywnego.