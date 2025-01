Transferowe derby Madrytu! Real i Atletico walczą o gwiazdy Sportingu

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Associated Press /Alamy Na zdjęciu: Ancelotti i Simeone

Debast i Diomande na celowniku Realu i Atletico

Zeno Debast to belgijski obrońca z kontraktem obowiązującym do 2029 roku. Wyróżnia się elegancją w rozegraniu piłki i umiejętnością kierowania defensywą. Jego techniczne umiejętności i pewność w wyprowadzaniu piłki z głębi pola sprawiły, że zwrócił uwagę czołowych klubów w Europie. Real Madryt i Atletico widzą w nim idealne wzmocnienie swoich defensyw na przyszłość.

Z kolei Ousmane Diomande, pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej, to zawodnik o imponującej sile fizycznej i doskonałej grze w powietrzu. Jego kontrakt z Sportingiem obowiązuje do 2027 roku, co sprawia, że portugalski klub ma mocną pozycję w negocjacjach. Diomande jest postrzegany jako filar defensywy, który może podnieść poziom każdej drużyny.

Sporting nie zamierza tanio oddać swoich gwiazd i ma karty przetargowe po swojej stronie, co stawia klub w korzystnej pozycji w rozmowach z potencjalnymi kupcami. Real Madryt, dzięki stabilnej sytuacji finansowej, wydaje się być faworytem w wyścigu o jednego z obrońców. Jednocześnie Atletico po sprzedaży Arthura Vermeerena, również ma środki, by powalczyć o transfer jednego z piłkarzy.

W rywalizację o Debasta i Diomande włączyła się także Barcelona, jednak ograniczenia budżetowe klubu mogą utrudnić jej skuteczne negocjacje. Tymczasem Real i Atletico dążą do szybkiego wzmocnienia swoich linii defensywnych, co zapowiada emocjonującą walkę na rynku transferowym. Madryccy giganci planują zbudować przyszłość swoich zespołów w oparciu o tych młodych zawodników z ogromnym potencjałem.