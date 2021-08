Transferowa ofensywa PSG trwa. Kolejny cel paryżan

Paris Saint-Germain, które przed rozpoczęciem nowego sfinalizowało już kilka bardzo ciekawych transferów, nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Jak informuje Le 10 Sport paryżanie podczas letniego okna transferowego chcą jeszcze wzmocnić defensywę zespołu. Ich celem jest sprowadzenie Kalidou Koulibaly’ego.

Drużynę Paris Saint-Germain przed sezonem wzmocnili między innymi Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum i Achraf Hakimi

Dyrektor sportowy francuskiego klubu Leonardo chciałby sprowadzić do zespołu jeszcze Kalidou Koulibaly’ego

Z uwagi na brak awansu do Ligi Mistrzów Napoli może być zmuszone do sprzedaży Senegalczyka, który w zespole występuje od 2014 roku

PSG królem polowania

Ekipę PSG aktualnie można określić królem polowania podczas trwającego okna transferowego. Drużynę Mauricio Pochettino zdążyli już wzmocnić między innymi Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma i Georginio Wijnaldum. Warte podkreślenia jest również to, że trzech z nich dołączyło do drużyny na zasadzie wolnego transferu.

Choć do drużyny dołączył już Sergio Ramos, władze Paris Saint-Germain chcą wzmocnić środek defensywy jeszcze jednym zawodnikiem. Na ich celowniku znajduje się Kalidou Koulibaly, który z przenosinami na Parc des Princes łączony jest od wielu lat. Do tej pory Napoli nie brało jednak pod uwagę sprzedaży Senegalczyka i stawiało zainteresowanym klubom zaporowe warunki.

Napoli zostanie zmuszone do sprzedaży?

Teraz sytuacja się jednak zmieniła. Brak awansu do Ligi Mistrzów i idące za tym skutki finansowe prawdopodobnie zmuszą włoski klub do sprzedaży Koulibaly’ego. Część środków uzyskanych z tej transakcji mogłaby zostać przekazana na spełnienie życzeń nowego trenera Napoli Luciano Spallettiego, który miał niedawno poprosił władze klubu o sprowadzenie do zespołu Emersona Palmieriego.

30-letni obecnie Koulibaly w zespole Napoli występuje od lipca 2014 roku, a jego obecna umowa obowiązuje jeszcze przez dwa lata. Do tej pory Senegalczyk rozegrał w barwach włoskiego zespołu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, 283 spotkania, zdobywając w nich 11 bramek.

Zobacz także: Niepokój PSG w sprawie nowej gwiazdy