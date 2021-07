Transfer Sergio Ramosa do Paris Saint-Germain zachwycił kibiców francuskiej drużyny. Po trzech tygodniach od podpisania kontraktu obrońca pozostaje jednak poza grą i nic nie wskazuje na to, by dał radę wystąpić w nadchodzącym Superpucharze Francji. 35-latek stracił większość ubiegłego sezonu z powodu kontuzji, a obecnie narzeka na dyskomfort w łydce.

Sergio Ramos w lipcu został nowym zawodnikiem Paris Saint-Germain

Transfer spotkał się ze zrozumiałym entuzjazmem francuskich kibiców, ale po trzech tygodniach od podpisania kontraktu nowy zawodnik wciąż nie zadebiutował w barwach PSG. Jego stan zdrowia wzbudza niepokój

Zdrowie Ramosa wzbudza niepokój w Paryżu

Transfer Sergio Ramosa wzbudził powszechne zadowolenie w otoczeniu Paris Saint-Germain, może wyłączając Presnela Kimpembe, którego liczba minut na boisku może w wyniku przybycia weterana ulegnąć uszczupleniu. Poza tym, sprowadzenie piłkarza mającego w swoim CV wszelkie istotne trofea, wydaje się wielkim sukcesem prezesa Al-Khelaifiego.

El mejor lugar para seguir soñando, el mejor club para seguir ganando. Vamos a luchar con todo y por todo. Allez @PSG_espanol!#IciCestParis #WeAreParis pic.twitter.com/8ZcPCBuyMs — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 8, 2021

Ramos większość poprzedniego sezonu spędził w gabinetach lekarskich. Wystąpił w zaledwie piętnastu spotkaniach La Ligi. Braki w przygotowaniu fizycznym kosztowały go również miejsce w reprezentacji Hiszpanii na Euro 2020. Okres wakacyjny 35-latek spędził jednak na nadrabianiu zaległości, a w mediach pojawiły się doniesienia, jakoby Ramos znajdował się w świetnej formie. Mimo tego stoper nie zadebiutował jeszcze w barwach Paris Saint-Germain.

Hiszpan podpisał kontrakt z gigantami Ligue 1 8 lipca. Od tamtej pory zespół rozegrał pięć sparingów, ale w żadnym z nich na boisku nie pojawił się nowy nabytek klubu.

Według doniesień Le Parisien, Sergio Ramos narzeka na dyskomfort w łydce. W poniedziałek nie brał udziału w treningu, pozostając pod opieką lekarzy. Data jego powrotu do gry jest nieznana. Wzbudza to niepokój wśród kibiców Paris Saint-Germain, którzy obawiają się, że Hiszpan może przez lwią część sezonu przebywać w gabinetach lekarskich.

Ramos spędził w Realu Madryt szesnaście lat. W tym czasie poprowadził zespół, między innymi, do czterech Lig Mistrzów i pięciu pucharów La Ligi. Z reprezentacją Hiszpanii dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Europy, a raz po mistrzostwo świata.

