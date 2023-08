IMAGO / Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Joao Felix

Atletico nadal chce się pozbyć Joao Felixa

Portugalczyk liczy na transfer do Barcelony

Ten ruch staje się coraz bardziej możliwy

Felix doczeka się transferu do FC Barcelony?

Kataloński Sport podkreśla, że jakakolwiek transakcja z udziałem Joao Felixa prawdopodobnie będzie miała miejsce w ostatnim etapie rynku transferowego, ponieważ Atletico nadal szuka sposobów, aby go sprzedać.

Jednak, aby Barcelona mogła sfinalizować transfer Felixa, musi nastąpić sprzedaż jednego z ofensywnych graczy i mówi się, że albo Ansu Fati, albo Ez Abde zostaną poświęceni, aby spełnić wymogi finansowego fair play dotyczące rejestracji nowego napastnika. Po za tym ważną rolę odegra tutaj odejście Clementa Lengleta.

Nie jest tajemnicą, że Felix jest lubiany w Barcelonie i to uczucie jest odwzajemnione ze strony piłkarzy. Jeśli chodzi o Xaviego, rozumie on, że bardzo potrzebny jest ktoś, kto może zagwarantować gole w tym sezonie, a Portugalczyk rzeczywiście jest do tego zdolny. Dlatego mimo, iż szkoleniowiec ma inne priorytety nie będzi zamykał mu drogi do zespołu z Katalonii.

