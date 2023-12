Tottenham zamierza w styczniu sprowadzić do klubu środkowego obrońcę. Jak informuje "The Sun" na celowniku zespołu znalazł się obrońca Benfiki - Morato.

Źródło: The Sun

Imago / Cesar Ortiz Na zdjęciu: Morato

Tottenham rozgląda się za nowym środkowym obrońcą na rynku transferowym

Ange Postecoglu potwierdził, że formacja defensywna wymaga wzmocnień

Spurs uważnie przyglądają się Morato, który na co dzień gra w Benfice

Morato znalazł się na celowniku Tottenhamu

Ange Postecoglu przyznał podczas ostatniej konferencji prasowej, że w styczniu Tottenham sprowadzi do klubu nowego środkowego obrońcę. Wynika to przede wszystkim z faktu, że “Koguty” zmagają się z ogromną ilością kontuzji. Z gry wypadł między innymi Eric Dier oraz Micky van den Ven. Według doniesień dziennika “The Sun” angielski zespół bacznie obserwuje rozwój utalentowanego obrońcy z Benfiki – Morato. Wobec braków kadrowych w zespole 22-latek może dołączyć do Tottenhamu już w styczniu.

Brazylijczyk trafił do Lizbony w 2019 roku z Sao Paulo za 7.5 miliona euro. Na początku był piłkarzem drugiej drużyny, ale już po dwóch sezonach wywalczył miejsce w pierwszym zespole. 22-latek coraz częściej pojawia się w wyjściowym składzie, a trener Roger Schmidt jest zadowolony z jego rozwoju. W tym sezonie środkowy obrońca zagrał już w 15 meczach, w których udało mu się zaliczyć jedną asystę. Portal Transfermarkt wycenia go na 13 milionów euro.