Pressfocus Na zdjęciu: Luis Diaz

Włodarze Liverpool FC nie planowali w zimowym oknie transferowym większych transakcji. Poważne zainteresowanie osobą Luisa Diaza ze strony Tottenhamu Hotspur, zdaniem angielskim mediów, może jednak radykalnie zmienić plan działań The Reds.

Władze Tottenhamu oferują za gwiazdę FC Porto ok. 37 mln funtów

To zdecydowanie za mało, aniżeli oczekują działacze Smoków

Do gry o Luisa Diaza w końcówce zimowego okna transferowego może się jeszcze włączyć Liverpool FC

Diaz błysnął w meczach z Liverpool FC

Kolumbijski lewoskrzydłowy FC Porto w sezonie 2021/2022 jest zdecydowanie najjaśniejszą postacią ligi portugalskiej. W 18 meczach Liga Bwin zdobył 18 bramek i zaliczył sześć asyst. Ze znakomitej strony pokazał się również w Lidze Mistrzów. 25-latek w sześciu meczach strzelił dwa gole (oba w rywalizacji z AC Milan), bez kompleksów radził sobie również w starciach z Liverpool FC (mimo że Smoki dwukrotnie przegrały z The Reds 1:5 i 0:2). 31-krotny reprezentant Kolumbii wpadł jednak w oko szperaczom z Anfield Road, którzy jego sprowadzenie do miasta Beatlesów uznali za transferowy cel numer jeden na lato 2022.

Sęk w tym, że duże zainteresowaniem Diazem w końcówce zimowego okna transferowego wykazywać zaczął również Tottenham Hotspur. Zdaniem Sky Sports, podchody Kogutów mogą zintensyfikować działania władz 19-krotnych mistrzów Anglii i sprawić, że gwiazda Porto do Liverpoolu trafi jeszcze w styczniu.

Przeczytaj również: Tottenham nie składa broni. Dwa transfery dalej możliwe

Niesatysfakcjonujące oferty

Tym bardziej, że widząc nieporadność Tottenhamu w negocjacjach z Porto, działacze z Anfield Road dokładnie mogą się przekonać, jak wiele kosztować ich będzie Kolumbijczyk. Spurs są skłonni zapłacić za Diaza 37 mln funtów plus w późniejszym czasie do 8 mln funtów, w zależności od tego, jak ten radziłby sobie na Tottenham Hotspur Stadium. Władze Smoków nawet nie chcą jednak myśleć o takiej kwocie, sami oczekując 50 mln funtów. To więcej, aniżeli ma w planach wydać Liverpool, który chciałby zamknąć się w kwocie 46 mln funtów. To i tak jednak zdecydowanie więcej niż oferuje Tottenham.

W samym Porto też jednak nikt nie czuje presji, aby sprzedawać Diaza już w styczniu. Na Estadio Dragao liczą bowiem, że wiosną kolumbijski skrzydłowy pomoże Smokom w odzyskaniu mistrzostwa Portugalii (po 19. kolejkach zajmują 1. miejsce w lidze, z przewagą sześciu punktów nad Sportingiem), a także w w walce o triumf w Lidze Europy (w 1/16 finału Porto zmierzy się z SS Lazio). Dopiero latem, za już zdecydowanie większe pieniądze, działacze biało-niebieskich byliby skłonni rozstać się z Diazem.

Przeczytaj również: Napastnik Porto chętny na przeprowadzkę do Newcastle