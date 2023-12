The Sun informuje, że na celowniku Tottenhamu znalazł się Arthur Vermeeren z Royal Antwerp. Kwota transferu może wynieść około 30 milionów euro.

Źródło: The Sun

IMAGO / Peter De Voecht Na zdjęciu: Arthur Vermeeren

Tottenham szuka wzmocnień na kolejny sezon

Na celowniku Spurs znalazł się Arthur Vermeeren

18-latek błyszczy w środku pola Royal Antwerp

Vermeeren bliski transferu do Tottenhamu

Tottenham już teraz planuje wzmocnienia na przyszły sezon. Obecne rozgrywki w wykonaniu Kogutów są bardzo udane, a klub walczy o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Jak donosi The Sun, Tottenham pracuje nad transakcją wartą około 30 milionów euro, aby sprowadzić do Londynu Arthura Vermeerena z Royal Antwerp. Oczekuje się, że 18-latek pozostanie wypożyczony w belgijskim klubie do końca sezonu, jeśli transfer ostatecznie zostanie sfinalizowany w styczniu.

Arthur Vermeeren występuje na pozycji środkowego pomocnika. W obecnym sezonie Jupiler Pro League wystąpił w dwudziestu spotkaniach. Na swoim koncie ma także sześć meczów w Lidze Mistrzów. Łącznie strzelił dwa gole i zaliczył pięć asyst. Jest uznawany za największy talent belgijskiego zespołu.