fot. PressFocus Na zdjęciu: Adama Traore

Wolverhampton Wanderers może niebawem stracić jednego ze swoich kluczowych zawodników. Adama Traore według informacji ESPN znalazł się na celowniku Tottenhamu Hotspur.

Adama Traore to w powszechnej opinii jeden z szybszych piłkarzy w Premier League

Hiszpan nie imponuje jednak skutecznością

ESPN sugeruje, że piłkarz może niebawem zostać nowym podopiecznym Antonio Conte

Tottenham wzmocni się kosztem Wilków?

Wolverhampton Wanderers jak sugerują najnowsze doniesienia medialne prowadzi już rozmowy z działaczami The Spurs w sprawie zawodnika. Traore jest otwarty na przeprowadzkę do ekipy z Londynu. Suma transakcji miałaby wynieść 24 miliony euro.

Hiszpan dołączył do ekipy z Molineux Stadium w 2018 roku z Middlesbrough. Obecna umowa Traore z Wilkami obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Tymczasem wartość zawodnika to 28 milionów euro.

W trakcie trwającej kampanii Traore rozegrał 18 meczów. W tych spotkaniach nie imponował jednak w ofensywie, bo na razie nie ma na swoim koncie nawet jednego gola.

25-latek od października 2020 roku występuje w reprezentacji Hiszpanii. Ja na razie rozegrał w niej łącznie osiem meczów, w których ani razu nie wpisał się na listę strzelców. W swoim piłkarskim CV ma też takie kluby jak: FC Barcelona, czy Aston Villa.

Gdyby transfer Traore do The Spurs stał się faktem, to jego rywalem do gry byłby między innymi Lucas Moura. Przypomnijmy, że kontuzjowani w Tottenhamie są aktualnie Heung-min Son oraz Steven Bergwijn, co skutkuje tym, że londyńczycy potrzebują wzmocnień.

Czytaj więcej: FA Cup: Leeds i Arsenal za burtą, pewne Wolves, męczarnie Spurs- podsumowanie 1/32 finału Pucharu Anglii

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin