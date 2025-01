Tottenham i West Ham zainteresowani obrońcą z… piątej ligi. To byłby sensacyjny ruch

Craig Mercer / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou i Graham Potter

Z piątej ligi do Premier League?

Obrońca Sutton United zwrócił uwagę klubu z Premier League dzięki swoim występom w niższych ligach angielskich. Według doniesień Tottenham będzie próbował sfinalizować transfer 19-letniego Jacka Taylora, ale zainteresowanie nim wyraża również West Ham United.

Młody obrońca cieszy się dużym uznaniem w Sutton United i w tym sezonie zaimponował swoją grą w trakcie wypożyczenia do Hampton and Richmond Borough. Zawodnik niedawno wrócił do Sutton i od tamtej pory jest regularnym starterem w drużynie z piątej ligi angielskiej.

Transfer do Premier League byłby z pewnością ogromnym krokiem w karierze młodego obrońcy. Spurs mogliby pomóc Taylorowi w rozwijaniu jego talentu i w przyszłości włączyć go do pierwszego składu. Regularna gra w Anglii na wyższym poziomie może znacząco przyspieszyć rozwój młodego zawodnika. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Taylor z pewnością będzie chciał udowodnić swoją wartość na boiskach Premier League.

West Ham także śledzi postępy Taylora. 19-latek byłby dla nich długoterminową inwestycją, która mogłaby przynieść korzyści zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Oba kluby są dla zawodnika kuszącymi opcjami, a sam Taylor prawdopodobnie będzie liczył na transfer do Premier League jeszcze przed zamknięciem zimowego okienka transferowego.

Oprócz Tottenhamu i West Hamu postępy Anglika obserwują także Crystal Palace, Charlton Athletic, Millwall i Peterborough United.

