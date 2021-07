Obrońca Atalanty Bergamo Cristian Romero nie może narzekać na brak zainteresowania. Jak informuje Sportitalia reprezentant Argentyny jest transferowym celem Tottenhamu Hotspur i FC Barcelona. Przedstawiciele Kogutów już rozpoczęli starania o jego sprowadzenie.

Romero na celowniku Barcelony i Tottenhamu

23-letni Romero od 2018 roku występuje na włoskich boiskach. Za ponad cztery miliony euro trafił wówczas do Genoi, by po roku za 26 milionów euro przenieść się do Juventusu. W Turynie nie otrzymał jednak szansy i kolejne sezony spędził na wypożyczeniu w Genoi i Atalancie Bergamo. Wypożyczenie do drugiego z tych zespołów obowiązuje do czerwca 2022 roku. Atalanta dysponuje również opcją definitywnego transferu za 16 milionów euro, z której niewątpliwie skorzysta.

Niewykluczone jednak, że Romero zmieni barwy klubowe już tego lata. Po bardzo dobrych występach w poprzednim sezonie zwrócił na siebie uwagę innych europejskich klubów. Według informacji Sportitalia najbardziej konkretne kroki w kierunku sprowadzenia Argentyńczyka poczynili jak na razie przedstawiciele Tottenhamu Hotspur, którzy przedstawili Atalancie pierwszą ofertę w tej sprawie. Londyński klub miał oferować za 23-latka 35 milionów euro plus 10 milionów euro w bonusach. Propozycja ta została jednak odrzucona.

Rozmowy na linii Tottenham – Atalanta będą zapewne kontynuowane. Niewykluczone, że do transakcji włączeni zostaną inni piłkarze. Klub z Bergamo ma być bowiem zainteresowany kolumbijskim obrońcą Tottenhamu Davinsonem Sanchezem.

Tottenham nie jest jedynym klubem zainteresowanym sprowadzeniem Romero. Utalentowany środkowy obrońca jest również jednym z kandydatów do wzmocnienia defensywy Barcelony. Duma Katalonii na razie nie przedstawiła jednak oficjalnej oferty w sprawie transferu, ale może się to zmienić w najbliższym czasie.

