Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Timo Werner skreślony przez Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur dość przeciętnie rozpoczął sezon Premier League. Podopieczni Ange Postecoglou obecnie zajmują dopiero ósmą lokatę z dorobkiem 13. punktów po dziewięciu kolejkach. „Koguty” mierzą bardzo wysoko, przez co władze klubu liczą na poprawę sytuacji. Tymczasem z londyńskiego obozu dochodzą do nas bardzo ciekawe informacje.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Ekrem Konur przekazał, że Tottenham Hotspur przestał wiązać przyszłość z Timo Wernerem. Niemiecki zawodnik jest obecnie wypożyczony do „Kogutów”, a klub ma możliwość jego wykupu. Londyńczycy jednak nie skorzystają z tej opcji, przez co 28-latek wraz z końcem czerwca wróci do RB Lipska.

Turecki dziennikarz donosi również, że Tottenham Hotspur wkrótce może zabrać się do pracy. Ange Postecoglou bowiem rozgląda się za zawodnikiem, który będzie w stanie zastąpić Timo Wernera. Obecnie jednak nie znamy piłkarzy, których ma na oku szkoleniowiec Spurs.

Timo Werner w obecnym sezonie nie imponuje formą. 57-krotny reprezentant Niemiec ma na koncie 11 występów w barwach Tottenhamu Hotspur. 28-latek nie zdołał strzelić gola, ale ma na koncie jedną asystę. Zaliczył ją w rywalizacji ligowej przeciwko Brighton & Hove Albion.