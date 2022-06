PressFocus Na zdjęciu: Richarlison

Portal Goal.com donosi, że Tottenham postara się sprowadzić tego lata Richarlisona. Spurs mają tę przewagę nad zagranicznymi chętnymi, że Brazylijczyk chciałby pozostać w Premier League.

Richarlison marzy o grze w Lidze Mistrzów, więc możliwe, iż tego lata opuści Everton

O Brazylijczyka walczą już Bayern Monachium, Paris Saint-Germain czy Real Madryt

Do wyścigu dołączył Tottenham. Koguty mają tę przewagę, że 25-latek najchętniej zostałby w Premier League

Tottenham powalczy o Richarlisona

Kolejny zespół dołączył do walki o podpis Richarlisona. Błyskotliwi, szybcy napastnicy, zdolni do strzelania goli to rzadki okaz na rynku transferowym. Nic zatem dziwnego, że o 25-latka dopominają się największe kluby w Europie.

Już wcześniej pojawiały się informacje o zainteresowaniu ze strony Bayernu Monachium, Paris Saint-Germain czy Realu Madryt. Przenosiny do każdego z tych zespołów oznaczałoby wielki progres sportowy dla reprezentanta Brazylii. Jego Everton niemal do finiszu sezonu nie był pewien pozostania w Premier League. Teraz jednak do walki o podpis gracza dołączył kolejny chętny. Mowa tu o Tottenhamie.

Spurs potrzebują licznych wzmocnień, co już zakomunikował Danielowi Levy’emu Antonio Conte. Włoch z przyjemnością poprowadziłby Richarlisona, który mógłby uzupełnić w ataku duet Harry Kane – Heung-min Son. Londyńczycy mają nad rywalami pewną przewagę. Otóż 25-latek najchętniej pozostałby w Premier League. Występuje w tej lidze od pięciu sezonów i czuje się w niej komfortowo. Dla napastnika priorytetem jest gra w Lidze Mistrzów, ale pozostanie na Wyspach to dla niego dodatkowy bonus.

Richarlison udowodnił już, że jest w stanie rywalizować na poziomie angielskiej ekstraklasy. Obecnie ma na koncie 48 bramek na jej poziomie, z czego dziesięć zdobył w ostatnim sezonie. Portal Transfermarkt wycenia Brazylijczyka na 50 milionów euro, ale chętny klub musi liczyć się z większym wydatkiem.

