fot. Imago/Martin Rickett Na zdjęciu: Giovani Lo Celso

Giovani Lo Celso znajduje się w kręgu zainteresowań Barcelony

Tottenham na bazie ostatnich występów zamierza dać Argentyńczykowi większą szansę

Transfer w styczniu nie wchodzi w grę

Barcelona traci opcję do wzmocnienia pomocy

W poprzednim sezonie Giovani Lo Celso przebywał na wypożyczeniu w Villarrealu. Antonio Conte nie widział dla niego miejsca w Tottenhamie i dążył do rozstania z zawodnikiem, który w Hiszpanii spisywał się świetnie. Latem wrócił do Londynu, choć jego definitywne odejście było bardzo realne. W grę wchodziła przeprowadzka do Barcelony, która poszukiwała wzmocnień środka pola. Finalnie Argentyńczyk rozpoczął sezon w barwach Kogutów.

Początkowo Lo Celso nie otrzymywał wielu okazji do gry. Gdy wyleczył uraz, skorzystał na problemach zdrowotnych swoich kolegów. Trudna sytuacja kadrowa zmusiła Ange Postecoglou do postawienia na 27-latka, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Pomocnik trafił do siatki w meczach z Aston Villą i Manchesterem City, pokazując przy tym, że stać go na grę w pierwszym składzie nawet po powrocie do zdrowia wszystkich zawodników.

Tottenham zmienił nastawienie wobec Lo Celso, co ostatecznie wyklucza jego przyszłość w Barcelonie. Ma on dostać szansę w dłuższym wymiarze czasowym, dlatego styczniowy transfer nie wchodzi w grę.

🚨 Tottenham have no interest in letting Barcelona target Giovani Lo Celso go in January – and certainly not on loan.



(Source: Sun Sport) pic.twitter.com/vpjd64dmxU — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 14, 2023

