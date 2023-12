Imago / David Blunsden Na zdjęciu: Ben Godfrey

Ben Godfrey znalazł się na celowniku Tottenhamu

Transfer ma zostać przeprowadzony w styczniu, a obrońca kosztować będzie 20 milionów funtów

Sprowadzenie Anglika ma pomóc załatać dziury w obronie Spurs

Ben Godfrey lekiem na problemy w obronie Tottenhamu

Tottenham obniżył loty po fantastycznym starcie sezonu. Ostatnie mecze drużyny Ange Postecoglu pokazują, że ich bolączką stała się gra w defensywie. “Koguty straciły” w ostatnich pięciu meczach aż 13 bramek. Z tego względu w nadchodzącym okienku sprowadzony ma zostać dodatkowy obrońca, który pomoże zabezpieczyć grę obronną. Według “Football Insider” blisko transferu do klubu z Londynu jest Ben Godfrey. Z informacji podanych przez angielski portal wynika, że Everton jest gotów przyjąć w styczniu ofertę za Anglika. Warunkiem jest minimum 20 milionów funtów.

25-letni obrońca na Goodison Park trafił w 2020 roku z Norwich za 27.5 miliona euro. Od tego czasu zagrał w barwach w barwach “The Toffees” 79 spotkań. W międzyczasie udało mu się zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Anglii. Pod skrzydłami Garetha Southgate’a wystąpił w 2 spotkaniach. Obecna kampania nie należy do najlepszych w wykonaniu Godfreya. Obrońca miał problemy zdrowotne, przez co pauzował przez okres 3 miesięcy. Po powrocie do gry wystąpił tylko w 2 meczach, łącznie spędzając na boisku 90 minut. Kontrakt zawodnika z Evertonem obowiązuje do czerwca 2025 roku.