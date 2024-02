Toni Kroos wyklucza wielki powrót. Jasna deklaracja

Toni Kroos pojawił się na konferencji prasowej Realu Madryt. Niemiec stanowczo odpowiedział na pytanie o powrót do Bayernu Monachium.

Toni Kroos nie zdradza planów na przyszłość

Toni Kroos w ostatnich tygodniach znów budzi wiele wątpliwości. Niemiec ma ważny kontrakt z Realem Madryt do 30 czerwca 2024 roku i nie wiadomo, czy zdecyduje się na przedłużenie umowy na kolejny sezon. Przez to w mediach zaczynają się pojawiać różne spekulacje. Jedną z nich był rzekomy powrót do Bayernu Monachium.

Jak się okazuje, pomocnik w ogóle nie myśli o tym ruchu. Bayern Monachium to dla Niemca temat kompletnie zamknięty.

– Spodziewałam się dzisiaj wielu pytań na temat mojej przyszłości, ale nie tego [śmiech]. Zawsze jestem bardzo zaszczycony, gdy ktoś chce mnie w swoim zespole, niezależnie od tego, czy to w ogóle prawda. Ale w tym przypadku mogę wyraźnie powiedzieć, że tak się nie stanie – powiedział Kroos.