Manchester United jest coraz bliżej sfinalizowania transferu nowego obrońcy. Na Old Trafford ma trafić Matthijs de Ligt. Czerwone Diabły planują podpisać z nim kontrakt po Euro 2024 - donosi "The Sun".

Źródło: The Sun

fot. MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Man Utd czeka na porażkę reprezentacji Holandii

Manchester United na przestrzeni ostatnich miesięcy szukał odpowiedniego kandydata do wzmocnienia środka obrony i zastąpienia Raphaela Varane’a, który po sezonie 2023/2024 opuścił Old Trafford. Priorytetem długo pozostawał Jarrad Branthwaite, lecz wygórowane żądania Evertonu zmusiły włodarzy angielskiego giganta do skupienia się na innych nazwiskach. Czerwone Diabły trafiły na doskonałą okazję, gdyż Bayern Monachium zdecydował się na sprzedaż Matthijsa de Ligta. Erik ten Hag zakomunikował chęć sprowadzenia zawodnika, z którym współpracował jeszcze za czasów Ajaksu Amsterdam.

Wydaje się, że to będzie kapitalna transakcja dla Manchesteru United. De Ligt ma kosztować jedynie 40 milionów funtów, co za piłkarza tej klasy wydaje się być kwotą dość promocyjną. Na stole jest przygotowana oferta pięcioletniej umowy, z warunkami, które wcześniej udało się ustalić z otoczeniem środkowego obrońcy.

“The Sun” nie ma wątpliwości, że to właśnie de Ligt będzie pierwszym letnim nabytkiem Manchesteru United. Kiedy można spodziewać się oficjalnego ogłoszenia? Angielski gigant cierpliwie czeka na odpadnięcie reprezentacji Holandii z mistrzostw Europy. Wówczas dojdzie do finalizacji całej operacji.

Holandia dotarła już do ćwierćfinału Euro 2024, gdzie zagra z Turcją. De Ligt dotąd przesiedział wszystkie cztery mecze na ławce rezerwowych.