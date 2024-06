PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Młodzieżowiec do środka pola

GKS Katowice po latach nieobecności wywalczył sobie powrót do PKO Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Rafała Góraka zainkasował imponującą rundę wiosenną, podczas której grał niezwykle atrakcyjny, ofensywny futbol. To poskutkowało zajęciem 2. miejsca w tabeli Fortuna 1. ligi, które zapewniło katowiczanom bezpośredni awans do elity.

Wiadomo jednak, że rozgrywki szczebel wyżej wymagają od beniaminka dużo więcej jakości czysto piłkarskiej oraz nieco szerszej kadry. Przykłady, na zespoły, które po roku w elicie od razu spadły można mnożyć. Wystarczy wspomnieć o Ruchu Chorzów i ŁKS-ie Łódź. Stąd też władze GKS-u Katowice chcą jak najszybciej wzmocnić drużynę. Jasne jest jednak też to, że finanse nie pozwalają na zbyt szalone ruchy podczas letniego okienka transferowego.

Według informacji przekazanych przez Franka Dzienieckiego ze “sport.tvp.pl” klub z Katowic szuka następcy dla Antoniego Kozubala, który wraz z końcem sezonu wrócił z wypożyczenia do macierzystego zespołu, czyli Lecha Poznań. Jak przekazał dziennikarz TVP, kandydatem do jego zastąpienia jest Szymon Kądziołka ze Stali Rzeszów. 18-latek w minionym sezonie Fortuna 1. ligi rozegrał 24 mecze, w których zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Gracz z rocznika 2006 ma ważną umowę ze swoim klubem do końca tego roku.

