Thiago Motta miał ustalić cel numer jeden na to okienko. Giovanni Albanese ujawnił, kogo chce sprowadzić Juventus. Jednocześnie zaznaczył, że ten transfer nie będzie łatwy do przeprowadzenia.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus chce piłkarza United

Juventus potwierdził już pierwszy transfer na sezon 2024/25. Do klubu z Turynu dołączył Douglas Luiz. Jednak to oczywiście nie koniec wzmocnień. Lada chwila na Allianz Stadium zamelduje się Michele Di Gregorio, a w planach Bianconerich są kolejne ruchy. Thiago Motta wytypował zawodnika, który ma być celem numer jeden na to okienko.

Giovanni Albanese przekonuje, że tym piłkarzem jest Jadon Sancho. Skrzydłowy Manchesteru United, który drugą połowę poprzedniego sezon spędził na wypożyczeniu w Borussii Dortmund, miałby wzmocnić ofensywę Starej Damy. Juventus chce wykorzystać niepewną przyszłość Anglika i “uratować” go od kolejnego zmarnowanego roku na Old Trafford.

Cristiano Giuntoli, dyrektor sportowy Juve, chce spełnić prośbę Motty i zamierza sprowadzić Sancho do Turynu. Jednak jest świadomy tego, że negocjacje z United nie będą łatwe. Bianconerim przede wszystkim zależy na wypożyczeniu napastnika.

Sancho w lecie 2021 roku kosztował Czerwone Diabły aż 85 milionów euro. Jego kontrakt jest ważny do 30 czerwca 2026 roku, a więc jeszcze dwa lata.

