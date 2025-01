To już przesądzone. Celhaka odchodzi z Legii. Piłkarz jest już w nowym klubie

Juergen Celhaka Na zdjęciu: Juergen Celhaka

W Legii się nie sprawdził

Jeszcze dziś, w zasadzie może to nastąpić w każdej chwili, zostanie ogłoszone odejście Jurgena Celhaki z Legii Warszawa. Jako pierwszy o przymiarkach do klubu Olimpija Ljubljana poinformował Paweł Gołaszewski z “Piłki Nożnej”. W tym momencie, jak wynika z informacji goal.pl, sprawa jest nie tyle mocno zaawansowana, co przesądzona.

Jak słyszymy, piłkarz przebywa już nawet w Słowenii, a kluby wymieniają ostatnie dokumenty. To będzie transfer definitywny, a więc oznacza zakończenie nieudanego pobytu Celhaki w Legii. Raczej na zarobek polskiego klubu w tym przypadku nie ma co liczyć. To raczej zejście z kosztów pensji, pożegnanie piłkarza, który niewiele wnosił do zespołu i być może zysk/procent od jego kolejnego transferu.



A nowy pracodawca albańskiego pomocnika jest obecnie liderem słoweńskiej ekstraklasy, z przewagą sześciu punktów nad Mariborem. Klub gra też w Lidze Konferencji UEFA. To siedmiokrotny mistrz Słowenii i ośmiokrotny zdobywca krajowego pucharu. Trenerem jest tam 48-letni Hiszpan Victor Sanchez.



W barwach Legii Jurgen Celhaka rozegrał 78 spotkań, w których zaliczył trzy asysty.