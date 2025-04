Thomas Muller coraz bliżej przenosin do tej ligi. Dwa kluby zainteresowane

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Thomas Muller

Los Angeles FC oraz FC Cincinnati chcą sprowadzić Thomasa Mullera

Kontrakt między Thomasem Mullerem a Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Najnowsze raporty prasy sugerują, że niemiecki klub ostatecznie nie przedłuży wygasającej umowy ze swoją legendą. To oznacza, że 35-latek najprawdopodobniej będzie do wzięcia na rynku na zasadzie wolnego transferu. W tym momencie nie wiadomo, gdzie wyląduje cofnięty napastnik, o ile nie zdecyduje się na zakończenie piłkarskiej kariery.

Jednym z prawdopodobnych kierunków dla doświadczonego zawodnika jest amerykańska ekstraklasa – Major League Soccer. 131-krotny reprezentant Niemiec może kontynuować grę w Stanach Zjednoczonych, skąd zdaniem medialnych doniesień płynie największe zainteresowanie jego osobą. Jak ujawnił w mediach społecznościowych turecki dziennikarz Ekrem Konur, Los Angeles FC oraz FC Cincinnati to drużyny, które widziałyby w swoich szeregach Thomasa Mullera.

Słynny piłkarz w koszulce ekipy Die Roten rozegrał łącznie aż 742 spotkania, strzelił 247 goli i zanotował 273 asysty. Mistrz świata z 2014 roku wstawił do gabloty dwanaście pater za mistrzostwo Niemiec, sześć Pucharów Niemiec oraz dwa trofea za triumf w Lidze Mistrzów. Thomas Muller przywdziewa trykot Bayernu Monachium od 2000 roku. Wówczas trafił do akademii bawarskiego giganta, a dziewięć lat później awansował do seniorskiego zespołu. Urodzony w 1989 roku zawodnik bez wątpienia zasłużył na miano legendy tego klubu.