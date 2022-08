PressFocus Na zdjęciu: Thilo Kehrer

West Ham United oficjalnie poinformował o podpisaniu kontraktu z obrońcą reprezentacji Niemiec Thilo Kehrerem. 25-latek podpisał czteroletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.

Thilo Kehrer został nowym zawodnikiem West Ham United

Niemiec podpisał czteroletni kontrakt

Obrońca reprezentacji Niemiec wcześniej występował w Paris Saint-Germain

Thilo Kehrer szóstym letnim wzmocnieniem West Ham United

Thilo Kehrer dołączył do West Ham United z Paris Saint-Germain. Ekipa z Londynu przedstawiła swojego nowego piłkarza jako trzykrotnego mistrza Francji, finalistę Ligi Mistrzów i ważnego zawodnika reprezentacji Niemiec, który w znacznym stopniu przyczynił się do awansu na mundial w Katarze. Niewątpliwie jest to spore wzmocnienie Młotów.

– Jestem bardzo podekscytowany podpisaniem kontraktu z West Ham United – powiedział Kehrer, który będzie nosił koszulkę z numerem 24. – Premier League to najlepsza liga na świecie, dlatego bardzo mnie cieszy możliwość gry tutaj. Rozmawiałem z menedżerem, który opowiedział mi o mojej roli w klubie. Moim największym celem jest teraz dostać się do zespołu, zintegrować się z grupą i cieszyć się grą dla drużyny.

Welcome to West Ham United, Thilo! 🙌 pic.twitter.com/RUWVkDTfxz — West Ham United (@WestHam) August 17, 2022

Thilo Kehrer został szóstym letnim wzmocnieniem West Ham United. Wcześniej do klubu dołączyli już Nayef Aguerd, Alphonso Areola, Gianlucca Scamacca, Maxwell Cornet oraz Flynn Downes.

Menedżer David Moyes, który jest zadowolony z tego transferu, przywitał nowego gracza w ciepłych słowach. – Bardzo się cieszę, że mogę powitać Thilo w West Ham United. Jest niezwykle utalentowany, a do tego może grać na wielu pozycjach. Ten transfer jest dla nas wielkim wzmocnieniem i daje nam mnóstwo możliwości.

