Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Tottenham Hotspur zainteresowany Theo Hernandezem

Theo Hernandez ma ważny kontrakt z Milanem tylko do 30 czerwca 2026 roku. Póki co strony nie znalazły porozumienia w sprawie przedłużenia umowy i wiele wskazuje na to, że ostatecznie nie dojdzie do prolongaty. W takim wypadku mediolański klub będzie otwarty na sprzedaż 27-letniego wahadłowego. Niewykluczone, że lewy obrońca wyląduje w Premier League, skąd zdaniem mediów płynie największe zainteresowanie jego osobą.

Dotychczas 36-krotny reprezentant Francji był łączony z przeprowadzką do Manchesteru City oraz Chelsea, a teraz do walki o pozyskanie bocznego defensora dołączył kolejny angielski gigant. Według najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal “TBR Football” Tottenham Hotspur również ma chrapkę na sprowadzenie Theo Hernandeza, którego transfer wiązałby się z wyłożeniem na stół kwoty w granicach 30 milionów funtów.

Arkadiusz Milik jak Yeti. Co się z nim dzieje? [WIDEO]

Mierzący 184 centymetry zawodnik z powodzeniem występuje w barwach zespołu Rossonerich od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na San Siro za prawie 23 miliony euro z Realu Madryt. Podczas kariery przywdziewał koszulki także takich klubów jak Atletico Madryt, Real Sociedad, Deportivo Alaves czy Rayo Majadahonda. Theo Hernandez w trykocie Milanu rozegrał łącznie 256 meczów, zdobył 34 bramki i zaliczył 45 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia rozchwytywanego wahadłowego na 40 milionów euro.