Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Teodorczyk

Łukasz Teodorczyk rozwiązał kontrakt z Udinese i został wolnym zawodnikiem. Polak od dłuższego czasu grał mało, dlatego media przymierzały 30-latka z powrotem do PKO Ekstraklasy. Natomiast jak dowiedzieli się dziennikarze Fotomac, snajper łączony jest z tureckim gigantem.

Łukasz Teodorczyk poczeka z powrotem do Polski

Napastnik analizuje oferty, ponieważ rozwiązał kontrakt z Udinese

Niewykluczone, że 30-latka wkrótce podpisze Besiktas

Teodorczyk wyląduje w Stambule?

Trzy lata temu Łukasz Teodorczyk dobrą grą w Anderlechcie zapracował na transfer do Włoch. Wówczas Udinese wykupiło polskiego napastnika za 3,5 mln euro. Jednak przygoda z Serie A zakończyła się w słabym stylu. Były kadrowicz rzadko dostawał szansę na regularne występy, a do tego nie mógł odbudować dawnej formy. Co więcej, jego otoczenie doradziło mu, aby rozwiązał kontrakt z klubem, ponieważ w tym sezonie nie wyszedł nawet na boisko.

Teodorczyk na celowniku tureckich gigantów? Polski napastnik szuka nowego pracodawcy https://t.co/aEAI0v91us — Onet Sport (@OnetSport) January 1, 2022

Wydawało się, że 30-latek wróci nad Wisłę, gdzie z wielką ochotą przyjęłaby go Jagiellonia. W dodatku istniała też opcja angażu w Belgii czy na zapleczu włoskiej ekstraklasy. Niemniej dziennikarze tureckiego Fotomac doszli do interesujących wieści odnośnie transferu Polaka. Okazuje się, że Besiktas rozważa pozyskanie Łukasza Teodorczyka. Jeden z czołowych napastników wyjechał właśnie na Puchar Narodów Afryki. Z kolei inny, który był drugi w hierarchii trenera, leczy ciężką kontuzje.

Besiktas już wcześniej rozważał pozyskanie polskiego gracza. Kiedy Krzysztof Piątek został wystawiony na sprzedaż, tureckie media szybko zaczęły łączyć kropki i wiązać 25-latka z przenosinami do Stambułu. Okienko jednak dopiero wystartowało. Zapewne agenci “Teo” analizują dotychczasowe oferty, żeby wybrać najlepszą i zapewnić 30-latkowi zdecydowanie więcej minut w trakcie sezonu.

Przeczytaj również: Tottenham myśli o sensacyjnym transferze